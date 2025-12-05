Zawrzało po porażce koalicji w Sejmie. "Wstyd i hańba", "Tusk przegrał"

Za odrzuceniem prezydenckiego weta głosowało 192 posłów. Przeciwnych odrzuceniu było 243 posłów. Za odrzuceniem głosowali politycy KO, PSL, Polski 2050, Lewicy i Razem, przeciwko byli posłowie PiS i Konfederacji. Nikt z polityków obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu.

Fala komentarzy. "Weto w interesie Rosji", "Tusk przegrał"

Dzisiejsza decyzja Sejmu jest szeroko komentowana w sieci. Politycy rządzącej koalicji piszą o "wstydzie i hańbie".

"Dziś Nawrocki, PiS i Konfederacja solidarnie uderzyli w bezpieczeństwo Polski i Polaków. Zwyciężył kryptowalutowy lobbing oraz szemrane interesy. Napisać wstyd i hańba, to jak nic nie napisać" — napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Prezydenckie weto do ustawa o kryptoaktywach i wsparcie tej decyzji przez PiS oraz Konfederację, to akceptacja dla układów, lobbyingu i brudnych rosyjskich interesów" – twierdzi wicepremier Krzysztof Gawkowski.

twittertwitter

"Weto w obcym interesie" – ocenia rzecznik rządu Adam Szłapka. "Duże pieniądze, obce interesy, polityczne wpływy. Blokowania ustawy o kryptowalutach nie da się obronić" – dodał w kolejnym wpisie. "Weto w interesie Rosjan" – dodaje Roman Giertych, poseł KO.

Z drugiej strony politycy opozycji nie kryją zadowolenia. "Weto prezydenckie do słabych i szkodliwych rozwiązań podtrzymane! Minister @BoguckiZbigniew dzisiaj w Sejmie rozłożył @donaldtusk na łopatki ! Merytoryką, spokojem, w znakomitym stylu zdemaskował cele spektaklu, który urządził dzisiaj w Sejmie premier" – stwierdził Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Nie udało się Tuskowi, pomimo gróźb i manipulacji odrzucić weto Prezydenta Nawrockiego. To kolejna porażka Tuska i Koalicji Obywatelskiej wraz z przystawkami" – napisał Jan Mosiński.

"Tusk przegrał. Weto Prezydenta w sprawie spartaczonej ustawy o krypto-aktywach utrzymane w Sejmie" – twierdzi poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

twitterCzytaj też:

Budżet na 2026 rok. Sejm zdecydował, jest komentarz TuskaCzytaj też:

Znamy wynik głosowania. Tusk ogłosił decyzję