"Popełniają wielki błąd". Stanowcze słowa z Pałacu

Prezydencki minister zwrócił uwagę we wtorek na antenie Radia Plus na to, co stało się z zawetowanymi przez głowę państwa regulacjami.

– Cztery ustawy, które zawetował pan prezydent, wróciły już do parlamentu po zmianach, które sugerował. I powiem więcej – weszły w życie, bo zostały już zmienione przez prezydenta – powiedział Paweł Szefernaker.

"Prezydent realizuje swoje postulaty"

– Prezydent powiedział, że to jest ostatnia ustawa, którą podpisuje, jeżeli chodzi o szczególne rozwiązania dla uchodźców wojennych z Ukrainy i mamy w tej chwili projekt ustawy rządowej już znoszący przywileje dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Więc punkt po punkcie prezydent realizuje swoje postulaty, z którymi szedł do wyborów – przypomniał.

Szef Gabinetu Prezydenta RP zwrócił uwagę na charakter polityki prowadzonej przez Karola Nawrockiego. – 132 ustawy podpisane i 20 zawetowanych. Presja wet ma sens. Pan prezydent prowadzi tą politykę w taki sposób, żeby najważniejsze jego postulaty w tych ustawach były zawarte. A dodatkowo 14 ustaw skierowanych do parlamentu i w tej chwili PSL, Trzecia Droga, partia Polska 2050 Szymona Hołowni czy Platforma Obywatelska, Lewica mają w swoich rękach możliwość wprowadzenia dobrych ustaw, które zaproponował prezydent – podkreślił.

– To ręce marszałka Czarzastego przede wszystkim. Czy pan prezydent jest w jakimś kontakcie z marszałkiem Sejmu, żeby te projekty prezydenckie były procedowane szybciej? Czy planuje pan prezydent może jakąś rozmowę z marszałkiem Czarzastym, który – przypomnę – mówił niedawno "wet za wet" o relacjach z prezydentem? – dodał.

Szefernaker: Tusk i Czarzasty nie mają świadomości

Jak podkreślił współpracownik Karola Nawrockiego, "nie ma takiej możliwości, żeby wetować ustawy prezydenta". – To jest trochę taka sytuacja, w której widzę, że pan premier Donald Tusk i pan marszałek Czarzasty zaczęli taką rywalizację, kto bardziej będzie antyprezydencki – stwierdził.

Paweł Szefernaker zaznaczył, że "prezydent jest darzony największym zaufaniem, jeżeli chodzi o polityków w Polsce". – Pan prezydent wciąż z badań opinii publicznej ma trend wzrostowy, jeżeli chodzi o poparcie. Postulaty pana prezydenta poparło w drugiej turze wyborów ponad 10,5 miliona wyborców przy rekordowej frekwencji w historii polskich wyborów prezydenckich – mówił szef Gabinetu Prezydenta RP.

– Myślę, że dzisiaj panowie nie mają świadomości, jak wielki błąd popełniają. Nie tylko polityczny, ale także historyczny – dodał.

