Weta Nawrockiego. Polacy powiedzieli, co o nich sądzą

United Surveys, na zlecenie portalu Wirtualna Polska, zapytał Polaków w sondażu, jak należy oceniać weta prezydenta. „Czy wynikają one z troski o jakość prawa i interes obywateli, czy też chęci realizacji interesów politycznych własnego środowiska?” – brzmiało pytanie w sondażu.

50 proc. badanych uważa, że prezydent wetuje ustawy obecnego rządu z chęci realizacji interesów politycznych własnego środowiska.

46,7 proc. Polaków stwierdziło, że weta prezydenta pochodzą z troski o jakość prawa i interes obywateli. 3,3 proc. badanych odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Weta Nawrockiego. Co sądzą o nich wyborcy koalicji rządzącej?

Wyborcy koalicji rządzącej są przekonani, że prezydent wetuje ustawy z chęci realizacji interesów politycznych własnego środowiska. Tak odpowiedziało 85 proc. elektoratu KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. 11 proc. badanych w tej grupie twierdzi, że prezydent wetuje z troski o jakość prawa i interes obywateli. 4 proc. badanych odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy opozycji wypowiedzieli się o prezydenckich wetach

Wyborcy opozycji są przekonani, że Karol Nawrocki wetuje ustawy z powodu troski o jakość prawa i interes obywateli – tak odpowiedziało 85 proc. z nich. 12 proc. uznało, że Karol Nawrocki wetuje z chęci realizacji interesów politycznych własnego środowiska. 3 proc. badanych z tej grupy udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 5-8 grudnia 2025 roku. Sondaż przeprowadzono metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie N=1000 dorosłych Polaków.

