"Zrobi wszystko". Morawiecki o relacji Tusk-Nawrocki

Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie zawetowanych ustaw. "Weta dotyczyły aktów prawnych, które stanowiły zagrożenie dla obywateli lub zostały wadliwie przygotowane pod względem prawnym" – wyjaśnił prezydent w rozmowie z "Gościem Niedzielnym".

Na uwagę, że wszystkie projekty, które przygotowała głowa państwa są blokowane, a zawetowane ustawy wracają do niej bez zmian, Nawrocki odpowiedział: "ta taktyka, która jako prezydenta Polski szczególnie mnie martwi, ma perspektywę wąską, partyjną, a nie państwową".

"Niestety obecnie rządzący żyją bardziej w logice bieżącej pragmatyki politycznej, a czasem wręcz twitterowej, niż w rzeczywistości realnych, systemowych rozwiązań" – ocenił.

Morawiecki: Tusk uruchamia mechanizmy propagandy przeciw Nawrockiemu

Do relacji między rządem a Pałacem Prezydenckim odniósł się w środę były premier Mateusz Morawiecki.

– Obecny premier zrobi wszystko, żeby pana prezydenta zdeprecjonować. Widzimy, jak to robi, widzimy, jak uruchamia swoje wielkie mechanizmy propagandy po to, żeby podkreślać, jak ważny jest tutaj ten spór, prawda, że coś prezydent zawetował albo czegoś od prezydenta nie dostał – powiedział poseł PiS na antenie telewizji wPolsce24.

– To są tematy bardzo wygodne dla obecnego premiera. Żurek, spór tutaj z Pałacem Prezydenckim, niech on się zajmie służbą zdrowia, niech się zajmie drożyzną, to nie są ani prawicowe, ani lewicowe tematy – dodał były szef rządu.

Były premier punktuje rząd ws. Ukrainy

Morawiecki odniósł się również do kwestii polityki zagranicznej.

– Nic o nas bez nas, taka powinna być zasada – zaznaczył parlamentarzysta.

Polityk PiS jako przykład wskazał sprawę Kijowa. – Jeśli chodzi o te punkty sformułowane ponad miesiąc temu w odniesieniu do Ukrainy, najpierw było 28 punktów, potem 19 punktów, we wszystkich nich powinno być jasne, że Polska jest tutaj kluczowym elementem logistyki, pomocy Ukrainie, a niestety widzieliśmy, że znowu są rozmowy o Polsce bez Polski i to jest klęska obecnego premiera – zauważył były premier.

Czytaj też:

Ustawa o osobie najbliższej. Możliwy ruch prezydentaCzytaj też:

Premier zapowiada spotkanie z prezydentem. "Będę walił prosto z mostu"