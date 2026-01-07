Ustawa o osobie najbliższej. Możliwy ruch prezydenta

Przewidziana w regulacji umowa o wspólnym pożyciu umożliwi m.in. wybór wspólności majątkowej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania.

"Osoby żyjące w związkach nieformalnych zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków w sferze majątkowej, rodzinnej oraz osobistej, dzięki zawarciu umowy cywilnoprawnej przed notariuszem. Chodzi o najważniejsze kwestie dotyczące codziennego życia – wspólne rozliczanie PIT, zwolnienie z podatku od spadku i darowizn, dostęp do informacji i dokumentacji medycznej, prawo do mieszkania, dziedziczenie testamentowe oraz uprawnienia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, renty rodzinnej, prawa do pochówku czy zasiłku opiekuńczego" – czytamy w komunikacie.

Szefernaker: Ustawa w obecnym kształcie nie jest do zaakceptowania

Do sprawy odniósł się w środę szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

– Jeżeli ta ustawa będzie w takim kształcie, w jakim jest, to ona nie jest do zaakceptowania przez pana prezydenta. Pan prezydent o tym także mówił w kampanii. Gabinet prezydenta jest otwarty na rozmowę o każdej ustawie, na której rządowi zależy – powiedział współpracownik Karola Nawrockiego na antenie Telewizji Republika.

Szefernaker zapytany o prezydencki projekt ws. statusu osoby najbliższej, odpowiedział: "Pewnie nie jest to wykluczone, wszystko zależy od tego, czy rząd zmieni zapisy ustawy, którą przygotował".

– Jeżeli będzie to ustawa, która będzie pomagała ludziom, to znaczy która będzie w różnych sytuacjach życiowych, w urzędach, w szpitalach, pomagała żeby móc ustanowić osobę najbliższą, która będzie mogła pomóc, jeżeli to będzie mogło komuś uprosić życie, to taka ustawa będzie wprowadzona – wyjaśnił prezydencki minister. – Ale jeżeli to będą para-związki małżeńskie, para-małżeństwa, które będą w sumie prowadziły później do adopcji dzieci przez osoby homoseksualne, nie będzie na to zgody pana prezydenta – dodał.

