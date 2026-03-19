Interwencja w sprawie cen paliw? Domański: Cały czas analizujemy sytuację
Udostępnij18 Skomentuj
Ekonomia

Dodano: 
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański Źródło: PAP / Rafał Guz
Minister finansów wskazał, że rząd cały czas analizuje sytuację na rynku paliw. Tymczasem ceny na stacjach benzynowych nadal rosną.

Według najnowszych notowań cena za baryłkę ropy naftowej Brent wynosi już 108 dolarów. To pokłosie ataku na South Pars – największe na świecie pole gazowe w Iranie oraz akcji odwetowej Teheranu, w której uszkodzono terminal w Katarze. Eksperci nie mają złudzeń – jeśli działania wojenne nie szybko ustaną, już wkrótce ceny oleju napędowego na stacjach benzynowych bez problemu przekroczą 8 złotych za litr.

Domański: Analizujemy sytuację

Tymczasem minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że rząd nie zdecydował, czy podejmie interwencję na rynku cen paliw, choć nie wykluczył takiej możliwości. Sytuacja jest cały czas analizowana.

– Cały czas analizujemy sytuację na rynku, zarówno ropy, jak i paliw, bo to są mocno powiązane rynki, ale jednak często ta dynamika na nich jest różna. Orlen podjął konkretne działania, za którymi tak naprawdę poszły inne sieci i stacje paliwowe w Polsce – powiedział.

– Tak, będziemy podejmować działania. Pierwsze zostały już podjęte. O tym mówił też premier Tusk. Będziemy analizować sytuację na stacjach. Też nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie paliwo, w szczególności w tych regionach przygranicznych, byłoby wykupywane w pewnym stopniu przez kierowców czy hurtowników, półhurtowników z innych państw – dodał Domański.

Iran blokuje tankowce z ropą

Po tym, jak 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zbombardowały Iran, Teheran odpowiedział atakami dronów i rakiet wymierzonymi w cele w Izraelu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Iraku i krajach Zatoki Perskiej, w których stacjonują amerykańskie wojska. Na cel wzięto także obiekty związane z infrastrukturą naftową.

Cieśnina Ormuz, przez którą przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą naftową i gazem, została niemal zablokowana. Ceny ropy wystrzeliły, osiągając dawno niewidziane wartości powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: TVN24
