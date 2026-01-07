Premier zapowiada spotkanie z prezydentem. "Będę walił prosto z mostu"

Tusk poinformował na konferencji prasowej we wtorek (6 stycznia), że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z Nawrockim o tym, jaka jest rola prezydenta i rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni.

– Będę robił wszystko, żeby prezydenta przekonywać do prowadzenia wspólnej polityki i nieprzeszkadzania w prowadzeniu polityki na rzecz bezpieczeństwa. Tutaj nie stać nas nawet na najmniejszy margines błędu, bo ryzyko dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli – argumentował.

– Będę walił prosto z mostu: wtedy, kiedy udaje się, a dzisiaj udało się doprowadzić do obiecującego momentu, gdzie Stany Zjednoczone i Europa oraz inni partnerzy, tacy jak Kanada, Norwegia czy Turcja są razem w kwestii ukraińskiej, i dużo pracy w to włożyłem i ja, i mój zespół, to choćby z tego tytułu, że Amerykanie też są dumni z tego, co udało się osiągnąć, nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki tutaj szukał dziury w całym. Taką mam nadzieję – powiedział premier.

Francja i Wielka Brytania wyślą wojska na Ukrainę. Tusk o roli Polski

Po szczycie "koalicji chętnych" prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali memorandum dotyczące rozmieszczenia sił wielonarodowych po ewentualnym rozejmie na Ukrainie. Jest to dokument trójstronny, odrębny od deklaracji całej koalicji.

Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa i zrealizuje wszystkie zadania dotyczące logistyki. Zaznaczył, że rola Polski nie będzie związana z obecnością wojsk na Ukrainie. – Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów – powiedział. Dodał, że udział Polski w zabezpieczeniu działań państw, które będą wspierały Ukrainę, będzie istotny.

– Polska będzie państwem wiodącym, jeśli chodzi o kwestie logistyczno-organizacyjne. Każde z zadań ma swojego jakby lidera narodowego i wśród tych czterech państw, które będą rozstrzygały, decydowały o tym, jak działać już po zakończeniu wojny, Polska jest jednym z państw wiodących – tłumaczył szef rządu.

