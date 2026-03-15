Weber musi się tłumaczyć. Pogłoski o tajnym czacie

Według niemieckiego dziennika "Bild" za agencją DPA Europejska Partia Ludowa, do której należą eurodeputowani CDU i CSU, miała współpracować znacznie z prawicową Alternatywą dla Niemic w kwestii zaostrzenia polityki migracyjnej.

Jest to rzecz zupełnie naturalna w państwie określającym się jako demokratyczne, ale jednocześnie o tyle ciekawe, że publicznie chadecy zwykle odcinają się od AfD, twierdząc, że jest to formacja "skrajna". Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber wielokrotnie mówił nawet o tzw. kordonie sanitarnym wokół nielubianego przez niemiecki establishment ugrupowania.

Jednak jeśli chodzi o prace nad projektem przepisów zaostrzających politykę migracyjną Unii Europejskiej – według DPA – współpraca miała odbywać się zarówno w grupie czatowej, jak i podczas spotkań.

Konsultacja CDU/ CSU z AfD

Z relacji medialnej wynika, że przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej mieli przedstawić prawicowym frakcjom propozycję legislacyjną w grupie na WhatsAppie. Uczestnicy tej grupy odpowiadali własnymi uwagami i propozycjami zmian. Jak twierdzi DPA, EPL miała uwzględnić również sugestie pochodzące z biura polityk AfD.

Po osiągnięciu porozumienia w grupie miała pojawić się wiadomość: "Bardzo dziękujemy za tę znakomitą współpracę". Pracownicy związani z EPL mieli zareagować na nią emotikonem oklasków – donosi za agencją "Bild".

Manfred Weber pośrednio potwierdza?

Co ciekawe, przewodniczący Weber nie zaprzeczył w rozmowie z "Bildem" istnieniu wspomnianych czatów. – AfD nie odgrywa żadnej roli ani dla większości, ani dla treści. Jako przewodniczący frakcji wyznaczam strategię. Nie kontroluję jednak grup czatowych pracowników – tłumaczył polityk.

Weber skrytykował przy tym w socjalistów z koalicyjnego SPD, przekonując, że gdyby w Brukseli trzymali się stanowiska własnego rządu w sprawach migracyjnych, nie trzeba byłoby szukać innych większości. – Przeforsowujemy tutaj stanowisko, które reprezentuje rząd. Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego europejska SPD to sabotuje – zaznaczył Weber.

