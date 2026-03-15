"Von der Leyen i jej podwładny". Czarnek reaguje na wpis Tuska

Podobnie jak w sobotę, w niedzielę szef rządu usiłuje podnosić rzekome niebezpieczeństwo "wyprowadzenia" Polski z Europy przez PiS i Konfederacje.

"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" – grzmi na X lider Koalicji Obywatelskiej.

twitter

Czarnek: Zrobię wszystko żeby nasza Ojczyzna była suwerenna

Na te słowa w podobnej formule zareagował Przemysław Czarnek. "Likwidacja polskiej państwowości to dziś realne zagrożenie! Pragnie tego Ursula von der Leyen i jej podwładny Donald Tusk. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko żeby nasza Ojczyzna była suwerenna, z silną pozycją pozwalającą zreformować Unię Europejską" – czytamy w jego wpisie.

twitter

Polexit i SAFE osią sporu?

Wielu politycznych komentatorów wyraża opinię, że w istocie obóz Tuska rozgrywa sprawę finansowania armii polskiej w taki sposób, by tworzyć sztuczny podział, w którym rzekomo prezydent Nawrocki i "nacjonaliści" z prawej strony sceny politycznej chcą "wyprowadzić" Polskę z Europy. Na tym podziale Tusk ma chcieć bazować w wyborach do Sejmu i Senatu. Pożyczka w ramach SAFE ma być do tego instrumentem.

Wetując unijny SAFE, prezydent Karol Nawrocki argumentował między innymi, że jest to mechanizm pożyczkowy obwarowany warunkowością, w którym ostatnie słowo należy w praktyce do Komisji Europejskiej. Na ten fakt zwracało też uwagę wielu ekspertów, komentatorów i polityków opozycji. Omawiając na swoim kanale YouTube warunkowość SAFE, Sławomir Mentzen konstatował, że Komisja Europejska i Donald Tusk z całą pewnością będą szantażowali Polaków w kampanii parlamentarnej w 2027 r., że jak zagłosują na Tuska to pieniądze z SAFE będą, a jeśli wybiorą inne opcje, to transze mogą zostać wstrzymane.Czytaj też:

Czemu narzucają SAFE? Prof. Nowak: Bardzo czytelnie przedstawiła to posłanka Gasiuk-PihowiczCzytaj też:

"Europa albo Polexit". Wilk: Cynizm Tuska przyprawia o mdłości