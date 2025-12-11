Głośna decyzja Nawrockiego. Oto co sądzą Polacy

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował nowe przepisy o ochronie zwierząt. Ustawa nazywana "łańcuchową" zakazuje trzymania psów na uwięzi i jednocześnie wprowadza – zdaniem prezydenta – nierealne rozmiary kojców. Nowela przewiduje kojce od 10 do 30 metrów kwadratowych w zależności od wagi psa. Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt w tej sprawie.

W nagraniu zamieszczonym we wtorek (2 grudnia) na profilu Kancelarii Prezydenta na X Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – według niego – ustawa była źle napisana i "zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe". Jak dodał, teza, że polska wieś źle traktuje zwierzęta, to krzywdzący stereotyp.

Polacy podzieleni ws. weta

Jak wynika z najnowszego sondażu SW Research, Polacy są podzieleni w ocenie weta prezydenta. 37,4 proc. ankietowanych uważa, że była to słuszna decyzja. Przeciwnego zdania jest 38,7 proc. respondentów. 23,8 proc. badanych nie zajęło stanowiska w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany w dniach 9-10 grudnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 813 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Koalicja chce odrzucić weto prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w sobotę na platformie X, że głosowanie weta w sprawie "ustawy łańcuchowej" jest planowane w środę, 17 grudnia, o godzinie 18:00. Zaznaczył, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" – napisał.

