Trump przyjedzie do Polski? Nawrocki ma plan

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Polsatu News. Adam Bielan mówił m.in. o możliwej wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce.

– To, co jest bardzo ważne i co nam bardzo pomaga, to pamięć prezydenta Trumpa jego poprzedniej wizyty w 2017 roku. On ją świetnie pamięta, uważa, że wygłosił w Warszawie jedno z najważniejszych przemówień, które jakikolwiek amerykański prezydent wygłosił w Europie – powiedział.

Polityk podkreślił, że Nawrocki ma dobre relacje z Trumpem, możliwe że nawet lepsze niż miał je Andrzej Duda.

– Bardzo dobre relacje miał prezydent Andrzej Duda, ale byłem świadkiem spotkań prezydenta Nawrockiego z Trumpem i jednoznacznie stwierdzam, że jest między nimi chemia i mają bezpośredni kontakt – wskazał.

Przypomnijmy, że ostatni raz Trump był w Polsce w lipcu 2017 r., w trakcie jego pierwszej kadencji prezydenckiej. Gościł m.in. na Zamku Królewskim, a następnie przemawiał przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Miał odwiedzić Warszawę po raz drugi w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 2019 r. Kilka dni przed podróżą zdecydował o jej odwołaniu z powodu nadciągającego nad Florydę huraganu.

Nawrocki w kontakcie z Trumpem

Odkąd Karol Nawrocki został prezydentem RP, jest w stałym kontakcie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z amerykańskim przywódcą spotkał się już jako kandydat na prezydenta. Pierwszą wizytę zagraniczną złożył – na początku września ubiegłego roku – w Waszyngtonie, gdzie w Białym Domu spotkał się z Donaldem Trumpem.

Ostatnio – 28 grudnia – prezydent Karol Nawrocki wziął udział w telekonferencji europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy WołodymyremZełenskim.

Na platformie X Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że „omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie”.

