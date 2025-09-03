Prezydent Nawrocki powitany przez Trumpa w Białym Domu

Prezydent USA czekał na Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Po krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Biały Dom przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu.

Nagranie z powitania prezydenta RP opublikował na portalu X także Biały Dom.

W planie spotkania jest wspólna konferencja prasowa, a następnie rozmowy za zamkniętymi drzwiami w Gabinecie Owalnym. Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz przekazał, że rozmowa ma potrwać co najmniej dwie godziny.

Karol Nawrocki ma się także spotkać z mediami po rozmowach z przywódcą USA.

Tematy rozmów Nawrocki-Trump

– Pierwszym punktem rozmów w Waszyngtonie będzie sprawa bezpieczeństwa w regionie, po to, żeby także Prezydent Trump miał pełną świadomość naszej perspektywy na sytuację agresywnej polityki rosyjskiej, działania Białorusi, również w kontekście ataków hybrydowych czy rozmieszczanie wojsk rosyjskich w regionie. Rozmowa będzie także dotyczyła spraw wokół Ukrainy – przekazał odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w KPRP minister Marcin Przydacz.

– Punkt drugi to kwestie dozbrajania polskiej armii. Prezydentowi zależy na tym, aby kontrakty, które zostały już zawarte, były jak najszybciej realizowane. Jesteśmy przekonani, że im szybciej amerykański sprzęt trafi do polskiego wojska, tym szybciej będzie odstraszał Rosjan – dodał.

Przydacz poinformował, że rozmowa będzie dotyczyć też kwestii gospodarczych, "współpracy chociażby w kontekście bezpieczeństwa energetycznego". – Stany Zjednoczone są ważnym partnerem przy budowie elektrowni jądrowej, ale także i przy zapewnianiu dostaw skroplonego gazu. Poprzez Inicjatywę Trójmorza, której patronował prezydent Trump za pierwszej swojej kadencji, można rozszerzać obecność amerykańskiego gazu w Europie Środkowej poprzez polską infrastrukturę. Będziemy o tym rozmawiać, aby zachęcić Amerykanów do współpracy – podsumował.