Oni uważają USA za wroga Polski. Ciekawy sondaż o Ameryce

Sondaż przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza na zlecenie National Polish American Foundation. Wyniki opisał natomiast Business Insider Polska.

Okazuje się, że 57,68 proc. respondentów pozytywnie postrzega Stany Zjednoczone Ameryki. 22,95 proc. badanych twierdzi, że USA są "zdecydowanie" przyjacielem Polski, a kolejnych 34,73 proc. zaznaczyło odpowiedź, że USA są "raczej przyjacielem".

Jedynie 9,71 proc. Polaków uważa Stany Zjednoczone za wrogie państwo (2,86 proc. "zdecydowanie wrogie", 6,85 proc. "raczej wrogie"). Do tego aż 32,61 proc. ankietowanych twierdzi, że USA nie są "ani wrogiem, ani przyjacielem".

Co ciekawe, badanie pokazuje, że to mężczyźni częściej niż kobiety deklarują postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako państwa przyjaznego — taką opinię wyraża 60,78 proc. mężczyzn, wobec 54,56 proc. kobiet. Najsilniejsze nastawienie proamerykańskie widoczne jest wśród osób w wieku 60–69 lat, gdzie odsetek wskazań wynosi 63,99 proc.

Kto postrzega USA jako wroga Polski?

Najmniej przychylnych odpowiedzi odnotowano w młodszych grupach wiekowych, choć także tam większość badanych ocenia USA pozytywnie. Wśród osób w wieku 30–39 lat taki pogląd wyraziło 52,59 proc. respondentów, a w grupie 40–49 lat — 52,07 proc.

USA częściej w pozytywnych barwach postrzegają osoby o poglądach prawicowych (70,67 proc.) niż centrowych (48,51 proc.) i lewicowych (47,94 proc.).

Najbardziej przychylne stanowisko wobec USA prezentują wyborcy PiS, gdyż aż 84,25 proc. z nich uznaje USA za sojusznika. Zdecydowanie niższy poziom sympatii odnotowano w elektoratach partii Razem oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie odsetek osób postrzegających Stany Zjednoczone jako przyjaciela wynosi odpowiednio 39,62 proc. i 39,38 proc.

Kto natomiast postrzega USA jako wroga? Najczęściej taka ocena pojawia się wśród wyborców Lewicy, gdzie deklaruje ją 20,76 proc. badanych. Kolejne miejsca zajmują elektorat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna — 14,18 proc. oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej — 11,9 proc. W pozostałych ugrupowaniach odsetki te są niższe i oscylują wokół 10 proc. lub poniżej tej wartości. Najrzadziej taka opinia występuje w elektoracie PiS, gdzie wskazało ją jedynie 0,56 proc. respondentów.

Czytaj też:

Skutek polityki Trumpa. Więcej deportacji Polaków z USACzytaj też:

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. "Ciepła i serdeczna atmosfera"