Polacy wskazali największy problem w szkołach. Jest sondaż

Jak wynika z badania pracowni Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM, największym problemem polskich szkół są, zdaniem ankietowanych, zmiany w podstawach programowych (24 proc.) oraz poziom nauczania (22 proc.).

Kolejne miejsca wśród najczęściej wymienianych trudności zajęły zmiany dotyczące prac domowych (11 proc.) oraz niskie pensje nauczycieli (10 proc.).

RMF podkreśla, że wśród najmłodszych badanych (18-24 lata) aż 18 proc. wskazuje właśnie na niskie wynagrodzenia w oświacie, podczas gdy tylko 9 proc. tej grupy wybrało zmiany w podstawach programowych.

Mniejszy odsetek respondentów zwraca uwagę na likwidację szkół i przedszkoli, na co wskazało 8 proc. uczestników sondażu. Jednocześnie 19 proc. pytanych zadeklarowało, że nie potrafi wskazać jednego najważniejszego problemu polskiej szkoły.

Największe problemy polskich szkół w opinii Polaków. Sondaż

Wskazania różnią się w zależności od wieku, wykształcenia i preferencji politycznych badanych.

"Osoby z wykształceniem podstawowym rzadziej wskazują zmiany w podstawach programowych (16 proc.), a częściej deklarują brak zdania (29 proc.). Z kolei respondenci z wyższym wykształceniem częściej za największy problem uznają zarówno pensje pracowników oświaty (15 proc.), jak i zmiany w podstawach programowych (30 proc.)" – czytamy.

Z kolei osoby identyfikujące się z Konfederacją zdecydowanie częściej niż inni wskazują zmiany w podstawach programowych jako najważniejszy problem polskiej szkoły (47 proc. w tej grupie wybrało właśnie tę odpowiedź).

RMF nie podaje metodologii badania ani terminu jego przeprowadzenia. Wiadomo jedynie, że wzięło w nim udział 1001 respondentów. W ocenie redakcji, wynikom sondażu powinno szczególnie przyjrzeć się Ministerstwo Edukacji Narodowej.

