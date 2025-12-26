Skutek polityki Trumpa. Więcej deportacji Polaków z USA

Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej, po dojściu do władzy Donald Trump zaostrzył politykę migracyjną. Choć Polacy nie są grupą, która odczuwa jej skutki najmocniej, to dane dowodzą, iż nowe zasady są dotkliwe również dla naszych rodaków.

Skalę zjawiska ujawnił komunikat resortu spraw zagranicznych. Okazuje się, że rośnie liczba Polaków deportowanych z USA. Jak podał wiceszef MSZ Teofil Bartoszewski w odpowiedzi na interpelację poseł Lewicy Marty Stożek, na dzień 6 listopada, 68 Polaków znalazło się w rękach urzędników Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE).

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zintensyfikował akcje deportacyjne, czego efektem było wydalenie ponad 2,5 mln obcokrajowców w tym roku. Z tej liczby 605 tys. to deportacje przymusowe, reszta to dobrowolne wyjazdy osób bez prawa pobytu. Około 130 Polaków musi opuścić USA – opisuje WP.

Wzrasta liczba deportacji Polaków

"Porównując dane z kilku minionych lat, należy stwierdzić, że liczba obywateli polskich zobowiązanych do opuszczenia USA w ostatnim roku wzrosła z kilkudziesięciu do ponad stu (w 2024 r. było ich około 70, w 2025 r. około 130), co oznacza, że udzielana pomoc odbywa się i odbywać może w zwykłym trybie działań konsularnych. Polskie placówki dyplomatyczne na bieżąco monitorują sytuację obywateli RP w procedurze deportacyjnej i udzielają im niezbędnego wsparcia w zgodzie z przepisami polskimi, miejscowymi i międzynarodowymi, pozostają także w kontakcie z lokalnymi władzami imigracyjnymi" napisał Bartoszewski.

MSZ nie ma informacji, by Polacy byli deportowani do innych państw niż Polska. "Oczywiście, może się zdarzyć, że obywatel polski posiada także inne obywatelstwo i traktowany był jako obywatel tego państwa trzeciego" – wyjaśnił wiceminister.

Czytaj też:

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. "Ciepła i serdeczna atmosfera"