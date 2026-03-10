Czarne chmury nad dziennikarzami TVN. "Mogą dziać się rzeczy szalone"

Pod koniec lutego Paramount Skydance podpisał umowę przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Wartość transakcji wynosi 110 mld dolarów. Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD.

– Dużo ludzi straci pracę, bo co do tego nie ma wątpliwości – ocenia medioznawca prof. Mirosław Filiciak. W rozmowie z "Faktem" wskazał. David Ellison, dyrektor Paramount Skydance, zapowiadał znalezienie około dwóch miliardów dolarów oszczędności.

Medioznawca podkreśla, że "możemy być niemal pewni", że Ellison podejmie zdecydowane kroki w tym kierunku. – Pierwszym miejscem, gdzie szuka się oszczędności przy fuzjach tej skali, są zawsze etaty – twierdzi prof. Filiciak.

Jak dodaje, "to nie jest dobra sytuacja dla osób zatrudnionych w branży". Medioznawca nie wyklucza, że "mogą dziać się rzeczy szalone i kurs TVN-u polityczny zmieni się o 180 stopni, jak i sytuację, w której zmiany przebiegają w sposób niemalże niezauważalny".

Co z TVN po przejęciu WBD przez Paramount?

– Najbardziej trzęsą się dziennikarze zajmujący się polityką. Wiadomo, że rodzina Ellisonów sympatyzuje z Trumpem, to prawicowa ekipa. Nowy właściciel może postawić na zwrot i z tym są związane największe obawy. Tym bardziej, że nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja polityczna w naszym kraju. Do kolejnych wyborów nie zostało wcale tak dużo czasu – skomentował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami jeden z pracowników TVN, który chciał zachować anonimowość.

Inny dziennikarz, zajmujący się publicystyką, uważa z kolei, że euforia części polskiej prawicy jest przedwczesna. – Wbrew temu, co piszą niektórzy prawicowi publicyści albo politycy PiS zafascynowani Trumpem, na Wiertniczej nie ma żadnej paniki ani popłochu. Natomiast z tyłu głowy oczywiście jest jakieś poczucie niepewności. Ale to tak, jak przy każdej sprzedaży i przyjściu nowego właściciela. Tak też było w przypadku Discovery i potem, gdy tworzyło się WBD – powiedział.

