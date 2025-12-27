Yankee go home?

Przecież cała (zachodnia) Europa ziała i zionie nienawiścią do Ameryki. Jak rozwikłać tę niewątpliwą sprzeczność?

Zacznijmy od początku. Skąd to się wzięło? Ano – trzeba się przyjrzeć analogiom. Zachód przeszedł już apogeum antyamerykańskości. Było to w latach 60.–70. zeszłego wieku, a czyniono to pod pretekstem ruchu pod hasłem „better red than dead”, czyli postulatu (dodajmy – jednostronnego) rozbrojenia atomowego, które było wyraźnie skierowane przeciwko Ameryce.