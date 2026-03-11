Przesłanie Bidena do Polaków. Polscy dziennikarze pokazali zdjęcia

W Waszyngtonie odbyła się pierwsza rocznica powstania Brzezinski Global Strategies, czyli firmy należącej do byłego ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego. Firma zajmuje się doradztwem w zakresie analizy geostrategii, skupiając się na Europie Wschodniej oraz Centralnej w kontekście relacji transatlantyckich.

Na przyjęciu pojawił się były prezydent USA. Joe Biden podkreślał, że Mark Brzezinski zawsze dotrzymywał słowa, nigdy go nie zawiódł i jest dobrym człowiekiem. – To jest naprawdę dobry człowiek. Mówię poważnie. Zawsze dotrzymywał danego słowa. Ani razu mnie nie zawiódł – mówił.

Biden mówił o Polsce

Marcin Wrona, korespondent TVN24 w USA, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Joe Bidenem. "Rocznica powstania Brzezinski Global Strategies w Waszyngtonie. Gość specjalny ambasadora Marka Brzezińskiego – prezydent Joe Biden, który powiedział o gospodarzu: 'Zawsze dotrzymywał danego słowa (-) bardzo na nim polegałem i szczerze mówiąc, zawsze bardzo polegałem na Polsce'" – napisał Wrona.

Również Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM, opisał spotkanie z politykiem. "Polska musi być silna – powiedział nam Joe Biden. Prosił, żeby pozdrowić Polaków, podkreślał, że nasz kraj jest wzorem. Były prezydent USA pojawił się na przyjęciu w Waszyngtonie z okazji pierwszej rocznicy powstania Brzezinski Global Strategies" – wskazał.

Mark Brzezinski pełnił funkcję ambasadora USA w Polsce w latach 2022-2025, w okresie prezydentury Joe Bidena. Dyplomata jest synem Zbigniewa Brzezińskiego – doradcy ds. bezpieczeństwa USA byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera.

TVN24 relacjonuje, że Joe Biden w trakcie swojego przemówienia zwrócił uwagę na aktualną sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych i ich relacje z Europą. – Ludzie często myślą, że naszą siłą jest to, jak wpływamy na świat. Ja jednak uważam, że największą siłą jest siła naszego przykładu i to ona oddziałuje na innych jeszcze bardziej – powiedział.

