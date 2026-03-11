Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" bez prezesa. Złożył rezygnację

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" delegowała wiceprezesa Artura Błażejaka do wykonywania obowiązków prezesa zarządu spółki, po tym jak 12 lutego z funkcji tej zrezygnował Andrzej Dawidowski. Wcześniej rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu prezesa Andrzeja Skolmowskiego oraz wiceprezesa Pawła Bielskiego. Także Dawidowski został odwołany z zarządu Grupy Azoty.

W środowym komunikacie giełdowym spółka podała, że Artur Błażejak zrezygnował z funkcji wiceprezesa i pełnienia obowiązków prezesa Grupy Azoty "Police". Błażejak wykonywał obowiązki prezesa od 16 lutego br. Funkcję tę miał pełnić do momentu powołania nowego szefa spółki, który ma zostać wybrany w postępowaniu kwalifikacyjnym. Firma nie podała przyczyny rezygnacji.

Tyle wyniosły przychody Grupy Azoty

Zakłady Chemiczne "Police", wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej skonsolidowane przychody w 2024 roku wyniosły 2,48 mld zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w 2024 roku 13,04 mld zł.

Skarb Państwa ma w Grupie Azoty 33 proc. akcji. "Police" weszły w skład grupy w 2011 roku. Zakłady prowadzą działalność od 1969 roku i są jednym z najbardziej znaczących kompleksów przemysłowych na Pomorzu.

Na początku marca Grupa Azoty wstrzymała przyjmowanie nowych zamówień na nawozy. Powodem była wojna na Bliskim Wschodzie, która spowodowała wzrost cen niezbędnego do ich produkcji gazu. Przerwa trwała kilka dni. 5 marca ogłoszono powrót do przyjmowania zamówień.

