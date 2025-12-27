Von der Leyen: W 2026 KE będzie dalej wywierać presję na Kreml

Zakończyła się wideokonferencja europejskich przywódców. W rozmowach uczestniczył także premier Polski.

"Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska. Jutro po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy wracamy do rozmowy" – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych

Obecnie Zełenski przebywa w Kanadzie, a na niedziele planowane jest jego spotkanie z Donaldem Trumpem.

Von der Leyen zapowiada presję na Kreml

Głos w sprawie rozmów zabrała szefowa Komisji Europejskiej. "Właśnie skontaktowaliśmy się z kilkoma przywódcami przed jutrzejszym spotkaniem prezydenta Trumpa i prezydenta Zełenskiego w sprawie rozmów pokojowych. Z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jakim jest sprawiedliwy i trwały pokój, który chroni suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Wzmacnia to bezpieczeństwo i zdolności obronne kraju, będące integralną częścią bezpieczeństwa naszego kontynentu" – napisała polityk w mediach społecznościowych.

"W roku 2026 Komisja Europejska będzie nadal wywierać presję na Kreml, podtrzymać wsparcie dla Ukrainy i intensywnie działać na rzecz towarzyszenia Ukrainie na drodze do członkostwa w UE" – dodaje von der Leyen.

Zełenski podał, ile będzie kosztowała odbudowa Ukrainy

Tymczasem prezydent Zełenski przekazał, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi nad "planem działania na rzecz dobrobytu Ukrainy". Plan zakłada m.in. wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.

Jak dodał, opracowane zostały cele i strategie dotyczące stabilności makroekonomicznej. A szacunkowe koszty odbudowy kraju po wojnie będą wymagały około 700–800 miliardów dolarów.

