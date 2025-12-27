Polska odpowiada na groźby Zacharowej. "Tu wyraźnie widać różnicę"

Po aktach dywersji na polskiej kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Zgodnie z decyzją MSZ Rosjanie mieli opuścić budynek przy ul. Stefana Batorego do dzisiaj, czyli do 23 grudnia. Strona rosyjska odmówiła jednak wyprowadzki. Ambasada Federacji Rosyjskiej poinformowała gdański magistrat, że w obiekcie nadal będzie przebywał pracownik administracyjno-techniczny ambasady, co w praktyce blokuje fizyczne przejęcie nieruchomości.

W ostatnich dniach rzecznik MSZ Rosji zaatakowała Polskę w sprawie zamykanego konsulatu w Gdańsku.

– Ci, którzy chcą "przejąć" budynek Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, powinni dokładnie rozważyć konsekwencje takiego posunięcia – powiedziała. W jej ocenie jest to "niesprawiedliwość wobec Rosji", a przejecie budynku byłyby bezprawne. – Myślę, że jest mnóstwo przykładów tego, jak reaguje Rosja i jak bolesne są te reakcje dla tych, którzy działają bezprawnie w stosunku do naszego kraju – dodała.

Do słów Zacharowej nawiązał się rzecznik MSZ Maciej Wewiór w swoim wpisie na platformie X.

"Tu wyraźnie widać różnicę między naszymi państwami. Polska chce rozstrzygnąć kwestię własności budynku po konsulacie 🇷🇺 w ramach prawa. W odpowiedzi Rosja w Boże Narodzenie zabiera głos i próbuje zastraszać. Siła argumentów, a nie argumenty siły" – napisał urzędnik na platformie X.

Nie będzie siłowej eksmisji Rosjan z byłego konsulatu w Gdańsku

Z ustaleń RMF FM wynika, że nie dojdzie do interwencji policji ani do odcinania dostaw prądu, gazu czy wody. Rząd obawia się, że takie działania mogłyby doprowadzić do analogicznych kroków wobec polskich dyplomatów w Rosji lub zostać wykorzystane propagandowo jako pretekst do eskalacji napięcia dyplomatycznego.

Gospodarka Rosji "wyzerowała". Blisko 60 mln osób na skraju ubóstwa

Były prezydent RP o pokoju na Ukrainie: Prawdziwy koniec wojny nie jest możliwy