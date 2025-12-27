Zełenski podał, ile będzie kosztowała odbudowa Ukrainy. Olbrzymia kwota

Zełenski przekazał, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi nad "planem działania na rzecz dobrobytu Ukrainy". Plan zakłada m.in. wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.

"Nasza wizja, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, sięga roku 2040 i obejmuje kluczowe elementy porozumienia dotyczącego inwestycji i przyszłego dobrobytu. Główne aspekty i kierunki to nasze cele narodowe, oczekiwana długość życia, powrót uchodźców, PKB na mieszkańca, nowe miejsca pracy, gwarancje bezpieczeństwa, a następnie kwestia dostępu do rynków i przystąpienia do Unii Europejskiej" – napisał Zełenski na portalu X.

Jak dodał, opracowane zostały cele i strategie dotyczące stabilności makroekonomicznej. A szacunkowe koszty odbudowy kraju po wojnie będą wymagały około 700–800 miliardów dolarów.

"Ważne jest, abyśmy mieli wspólną wizję ze Stanami Zjednoczonymi, że utworzymy kilka funduszy. Będzie to Fundusz Budowlany Ukrainy, suwerenna platforma inwestycyjna Ukrainy, Fundusz Rozwoju Ukrainy oraz Fundusz na rzecz Wzrostu i Szans Ukrainy. Planujemy kontynuować rozwój amerykańsko-ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy. Grupy negocjacyjne omawiają również kwestie dotyczące Funduszu Kapitału Ludzkiego i wsparcia zwrotów" – napisał Zełenski na platformie X.

Rosja ponownie zaatakowała

Co najmniej 22 osoby zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów – poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. W kilku dzielnicach miasta doszło do pożarów budynków mieszkalnych, a nad większością regionów Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.

Ukraińskie służby ratunkowe podały, że w wyniku uderzenia drona typu Shahed-131/136 zapalił się 24-kondygnacyjny budynek mieszkalny w dzielnicy Darnica, na lewym brzegu Dniepru. Pożar wybuchł również w bloku mieszkalnym w dzielnicy Dniprowskiej. Na miejscu trwają intensywne działania strażaków i ratowników.

