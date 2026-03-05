Lisicki: W PiS ucieczka od walki frakcji. Ziemkiewicz: Tusk liczy, że zgarnie całą pulę

Już w najbliższą sobotę mamy poznać kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Decyzja w tej sprawie ma być ogłoszona podczas partyjnej konwencji, która odbędzie się w hali "Sokół" w Krakowie. To tam w listopadzie 2024 r. przedstawiono Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta.

Odkąd prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział taki ruch, w mediach nie ustają spekulacje na temat tego, kto zostanie wskazany jako kandydat na przyszłego szefa rządu.