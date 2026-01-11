Kropiwnicki chciał zakpić z Nawrockiego. Takiej riposty się nie spodziewał

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek trzy kolejne ustawy. Decyzję głowy państwa poprzedziło oświadczenie opublikowane internecie, w którym prezydent wyjaśnił motywy swojego postępowania. – Są granice, których przekroczyć nie wolno. Dlatego zdecydowałem o trzech ustawowych wetach – podkreślił Nawrocki. Jak zaznaczył, jego decyzje mają wpływ na działania rządu. – Presja wet działa. Rząd pod jej wpływem poprawia złe prawo. Dlatego raz jeszcze i konsekwentnie zaznaczę: będę podpisywał ustawy, gdy służą Polakom – oświadczył prezydent.

Wśród ustaw, które trafiły na biurko prezydenta, znalazła się nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związana z wdrożeniem przepisów DSA (Digital Services Act). Drugie weto Karola Nawrockiego dotyczyło ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ostatnia z zawetowanych ustaw obejmowała zmiany na rynku ubezpieczeń.

Karol Nawrocki zaznaczył, że jego zadaniem jako prezydenta jest stanie na straży Konstytucji. W jego ocenie zawetowane ustawy uderzały w dobro obywateli, koncentrując się na interesach politycznych.

Riposta Fogla

Temat prezydenckich wet był poruszony w programie Polsatu News. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości oraz Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Politycy KO posługują się narracją o przeszkadzaniu rządowi przez prezydenta Nawrockiego. Z tego powodu określają go mianem "wetomana". Kropiwnicki, komentując ostatnie decyzje prezydenta w sprawie przedstawionych mu ustaw, stwierdził, że staną on "po stronie oszustów i złodziei".

Kropiwnicki nie musiał długo czekać na odpowiedź. Fogiel stwierdził, że prezydent Nawrocki "w żaden sposób nie popiera Platformy Obywatelskiej", czym wywołał uśmiech na twarzach zgromadzonych w studiu gości.

