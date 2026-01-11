Kierwiński uderza w PiS. To początek afery #MeToo w Polsce?

Dzwonią do nas ludzie i pytają z wypiekami, czy po konkurencyjnych nieoficjalnych wigiliach w PiS podobne sceny odbywały się w sylwestra. Otóż nie, otóż nie było oficjalnych ani nieoficjalnych partyjnych sylwestrów. Zdecydowana większość działaczy i posłów wybrała świętowanie na domówkach. Powody były dwa. Pierwszy to fakt, że Naczelnik niechętnie patrzy na zdjęcia świętujących posłów na różnych publicznych imprezach trafiające potem do tabloidów. Drugi właściwie jest ten sam.

Natomiast à propos konkurencji w partii: w dniu, kiedy szeregowy poseł znany też jako Naczelnik ogłaszał jedność partii, która zmierza do zwycięstwa, na portalu X (dawniej Twitter) Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk uprawiali wzajemną orkę.