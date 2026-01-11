Biała niedźwiedzica i czerwoni

Z Tomaszem Specyałem, współtwórcą filmów, pisarzem i autorem książki "Baśka Murmańska" rozmawia Tomasz Zbigniew Zapert
TOMASZ ZBIGNIEW ZAPERT: Służący w Wojsku Polskim niedźwiedź Wojtek, który doczekał się biografii i dokumentu filmowego w reżyserii nieodżałowanej Marii Dłużewskiej, miał, że tak powiem, protoplastkę?
TOMASZ SPECYAŁ: Zdecydowanie tak można powiedzieć o polarnej niedźwiedzicy, którą polscy żołnierze mieli na Murmaniu. Niestety, nie jest ona tak bardzo popularna i znana jak kapral Wojtek, a szkoda, bo jej dzieje są również bardzo ciekawe i może się ona stać wyśmienitym przyczynkiem do poznania historii polskich żołnierzy, którzy walczyli z bolszewikami w północnej Rosji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
