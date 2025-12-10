Zełenski odpowiedział na zaproszenie Nawrockiego. Jest potwierdzenie

Szef Biura Polityki Międzynarodowej wystąpił na konferencji prasowej przed wylotem prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwę. Został zapytany przez dziennikarzy o ewentualne spotkanie polskiego przywódcy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

– Nie ma jeszcze ustalonej daty, ale dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Te kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście. Kwestia wizyty to nie tylko data, bo już wiemy, że prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przybędzie do Warszawy – powiedział Marcin Przydacz.

– W tym momencie czekamy na reakcję strony ukraińskiej na konkretne propozycje z naszej strony. W zależności od tego będziemy wspólnie, mam nadzieję, decydować o dalszych krokach – dodał.

Zełenski o spotkaniu z Nawrockim

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski poinformował, że jest gotowy przyjechać do Polski na pierwsze spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, jeśli otrzyma stosowne zaproszenie. Przekazał także, że zaprosił polskiego przywódcę na Ukrainę. – Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: "proszę wybrać dowolną datę". Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam – oświadczył.

– Ostatnio usłyszałem w mediach sygnał, że [prezydent Karol Nawrocki – przy. red.] mnie zaprosił. Cóż, żebym mógł przyjechać, potrzebuję daty. A potem, jeśli prezydent – oficjalnie, nieoficjalnie, jak będzie chciał – zaprosi i zaproponuje datę, to oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne – powiedział Zełenski.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą. Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" – zapewnił za pośrednictwem platformy X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

