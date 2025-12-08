Kijów odpowiada Trumpowi. "Zełenski czyta wszystkie dokumenty"

Trump stwierdził, że ukraiński prezydent "jeszcze nie przeczytał" propozycji amerykańskiego planu pokojowego, mimo że – jak podkreślał – rozmowy prowadzone były zarówno z ukraińskimi przedstawicielami, jak i z Władimirem Putinem, a Rosja nie zgłaszała do dokumentu zastrzeżeń.

Zełenski torpeduje rozmowy pokojowe?

Według Trumpa to właśnie brak reakcji Zełenskiego miał stanowić przeszkodę w ocenie dalszych kroków negocjacyjnych. Amerykański prezydent zasugerował, że plan podoba się "ludziom Zełenskiego", podczas gdy sam ukraiński przywódca nie zapoznał się jeszcze z jego treścią. Wypowiedź ta spotkała się z natychmiastową reakcją Kijowa. Ołeksandr Mereżko, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy, w rozmowie ze Sky News podkreślił, że Zełenski uważnie analizuje wszystkie dokumenty o kluczowym znaczeniu dla państwa. Zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, iż prezydent zapoznał się także z propozycją przedstawioną przez amerykańską stronę. Zdaniem Mereżki twierdzenia Trumpa stoją w sprzeczności z rzeczywistym podejściem Zełenskiego do procesu pokojowego.

Sam ukraiński prezydent, odnosząc się do rozmów przeprowadzonych w Miami między amerykańskimi wysłannikami a sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem, podkreślał wagę omawianych tematów. Zełenski wskazał, że konsultacje dotyczyły zakończenia rozlewu krwi, zabezpieczenia Ukrainy przed kolejną rosyjską inwazją oraz ryzyka, że Rosja może nie dotrzymać ewentualnych porozumień – co, jak zaznaczył, "już nie raz miało miejsce w przeszłości". Zapewnił również, że Ukraina jest zdecydowana kontynuować uczciwą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu osiągnięcia prawdziwego pokoju. Podkreślił, że uzgodniono dalsze kroki i format rozmów, a także podziękował Trumpowi za podejście do negocjacji.

Zełenski oczekuje pełnego raportu na temat rozmów pokojowych

Zełenski zaznaczył jednak, że część kwestii wymaga szczegółowego omówienia poza rozmową telefoniczną. Dlatego oczekuje pełnego raportu od Rustema Umierowa i Andrija Hnatowa, którzy uczestniczyli w konsultacjach w Miami. Według jego deklaracji dopiero analiza pełnego pakietu informacji pozwoli na dalsze decyzje w sprawie amerykańskiej propozycji.

Umierow potwierdził, że prezydent otrzyma kompletną dokumentację dotyczącą rozmów. Kijów podkreśla, że Zełenski zachowuje pełną kontrolę nad procesem negocjacyjnym i szczegółowo zapoznaje się ze wszystkimi materiałami.

