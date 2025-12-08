Trump rozczarowany postawą Zełenskiego. "On tego nie przeczytał"

Do przebiegu negocjacji pokojowych Donald Trump odniósł się w niedzielę podczas gali wręczenia prestiżowych nagród Kennedy Center Honors. Amerykański przywódca wyraził rozczarowanie postawą Wołodymyra Zełenskiego, który – jak podkreślił, zapoznał się jeszcze z przedstawioną propozycją pokojową.

Trump rozczarowany zachowaniem Zełenskiego. "Jeszcze nie przeczytał propozycji"

– Rozmawialiśmy z prezydentem Putinem i z ukraińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Zełenskim. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji. To było kilka godzin temu – mówił prezydent USA.

Ze słów Trumpa wynika, że zastrzeżeń do propozycji nie zgłasza strona rosyjska, choć – jak podkreślił – pewnie Rosjanie woleliby mieć cały kraj. – Ale myślę, że Rosja się zgadza. Ale nie wiem, czy zgadza się z tym Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał – podsumował.

Rozmowy amerykańsko-ukraińskie ws. zakończenia wojny

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w Miami specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner odbyli długie negocjacje z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem. Ich zwieńczeniem była dwugodzinna rozmowa Zełenskiego z przedstawicielami USA.

"Zwróciliśmy uwagę na wiele aspektów i mówiliśmy kluczowe kwestie, które mogą zagwarantować zakończenie rozlewu krwi i usunąć zagrożenie kolejnej inwazji rosyjskiej, a także niebezpieczeństwo, że Rosja nie spełni swoich obietnic, co już nie raz miało miejsce w przeszłości" – poinformował po zakończeniu rozmowy ukraiński przywódca. Podkreślił, że Ukraina jest zdecydowana kontynuować uczciwą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu zaprowadzenia prawdziwego pokoju. "Uzgodniliśmy dalsze kroki i format rozmów z Ameryką. Dziękuję prezydentowi Trumpowi za tak intensywne podejście do negocjacji" – napisał.

Zełenski dodał również, że czeka na szczegółowy raport od Umierowa i Hnatowa, ponieważ "nie wszystko da się omówić przez telefon".

