Patrioci z giętkim grzbietem

Zdumiewającymi pochwałami obdarzał wypowiedzi Mateusza Morawieckiego amerykański ambasador Thomas Rose podczas debaty prowadzonej przez obu polityków w Kanale Zero. "Zgadzam się ze wszystkim, co zostało powiedziane, wiem, że to miała być debata, ale nie sądzę, że mógłbym się nie zgodzić z czymś, co ma do powiedzenia wasz wspaniały były premier" – podsumowywał Rose wypowiedzi Morawieckiego. W komplementach amerykańskiego ambasadora kryć się może ukryty zarzut. Mateusz Morawiecki rzeczywiście zachowywał się wobec niego niczym zadurzony gimnazjalista, któremu narzeczona obiecała na randce ostateczny dowód miłości. Tak entuzjastyczne służalstwo ma z amerykańskiego punktu widzenia liczne zalety, jednak zamiast debaty przypomina publiczną adorację. Nic więc dziwnego, że ambasador Rose pozwolił sobie na kilka zdumiewających oświadczeń, nie napotykając ze strony rozmówcy najmniejszego oporu.
