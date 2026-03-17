Bosak: Nie będziemy stać z założonymi rękami i czekać

Z danych opublikowanych przez GUS kilka tygodniu temu, wynika, że współczynnik dzietności w 2024 roku wyniósł zaledwie 1,099. Współczynnik dzietności to przeciętna liczba dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku.

Bosak: Kryzys da się przezwyciężyć

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przekonuje, że kryzys demograficzny da się pokonać. Polityk wskazał, że, wbrew pozorom, "nie jesteśmy w tak złym położeniu, jak mogłoby się wydawać z dominującego w przestrzeni informacyjnej przekazu".

"Polska przechodzi przez poważny kryzys demograficzny, ale nie jest to proces nieodwracalny. W historii wielokrotnie udawało się nam przełamywać negatywne zjawiska, jeśli potrafiliśmy jasno określić swoje priorytety" – pisze polityk Konfederacji.

Bosak wskazał, że Polska ma obecnie "wszystko, co konieczne, aby odwrócić negatywny trend w demografii" – pokój, rosnący dobrobyt i rozwój gospodarczy. Aby jednak odwrócić negatywne trendy w demografii, potrzebna jest długofalowa polityka obejmująca kulturę, gospodarkę oraz instytucje państwowe i społeczne.

"Diagnoza jest znana. Widzimy antynatalistyczne tendencje w kulturze, dostrzegamy bariery w systemie podatkowym i polityce państwa. Czas przejść od diagnozy do działania. Czas zaproponować strategię, która wzmocni dzietność i przywróci Polsce perspektywę rozwoju opartego na własnym potencjale demograficznym" – napisał poseł.

Bosak wskazał, że zadaniem polityków powinno przywrócenie nadziei, że "nie tylko nie wymrzemy jako naród, ale staniemy się liczniejsi i silniejsi na przestrzeni kolejnych dekad".

"Nie będziemy stać z założonymi rękami i czekać. Naszym zadaniem jest uczynić Polskę wielką, a początek tej pracy to przywrócenie witalności i młodości naszemu narodowi" – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

