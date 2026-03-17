W czwartek odbędzie się w Sejmie konferencja o polityce demograficznej

W tym świetle polityka demograficzna wyłania się na czołowe miejsce najważniejszych wyzwań stojących przed Polską w XXI wieku.

Próbą programowej odpowiedzi na te wyzwania będzie konferencja „Polityka Demograficzna Dziś i Jutro”, która odbędzie się już w najbliższy czwartek, 19 marca 2026 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie potrwa w godzinach od 9:00 do 17:00. Jego celem jest przedstawienie i przedyskutowanie skutecznych, długofalowych rozwiązań mających na celu przezwyciężenie kryzysu demograficznego Polski.

Organizatorem konferencji jest Wicemarszałek Sejmu RP oraz lider Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

Konferencję otworzą w sposób uroczysty wystąpienia Krzysztofa Bosaka, Barbary Sochy – przewodniczącej Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP, posła Grzegorza Płaczka – przewodniczącego Klubu Konfederacji oraz Franciszka Podlachy – prowadzącego konferencję.

W czasie konferencji odbędą się panele tematyczne, w czasie których wystąpią eksperci, specjaliści i politycy zajmujący się na co dzień tematyką demografii.

Pierwszy panel poświęcony zostanie kulturze, wartościom i społecznym fundamentom rodziny. Głos zabiorą Radosław Waszkiewicz (prezes Związku Dużych Rodzin 3+), Anna Bosak (Fundacja Priorytety), Marcin Mądry (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej), Katarzyna Szałajko (autorka i dziennikarka), Marek Grabowski (Fundacja Mamy i Taty), Anna Przerwa (członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+), Krzysztof Góra (Nowa Nadzieja, Chrześcijańska Wspólnota Mieszkaniowa „Rynkowa”), Agata Lupoměská (Central European Perspective Foundation).

Drugi panel dotyczył będzie gospodarki i materialnych warunków życia rodziny. Wezmą w nim udział Bartosz Marczuk (Instytut Sobieskiego), Konrad Bonisławski (Nowy Ład, Centrum Myśli Gospodarczej), Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński), dr Paweł Musiałek (Klub Jagielloński), Piotr Głowacki (doradca Prezydenta RP, Centrum Myśli Gospodarczej), Kamil Fijałkowski (Centrum Strategii Rozwojowych), Jan Grabowski (Ruch Narodowy, ekonomista i ekspert ds. rynku nieruchomości).

Tematem trzeciego panelu będzie rola przedsiębiorców w kształtowaniu otoczenia przyjaznego rodzinie. Głos zabiorze Krzysztof Mazur (Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych). Ponadto, w panelu odbędzie się dyskusja panelowa, w której wystąpią Tomasz Janik (Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Decco), César Lipka (LipCo Foods), Krzysztof Domarecki (Selena), dr Henryk Siodmok (Mo-Bruk). Moderatorem panelu będzie Franciszek Podlacha (Instytut Casimirus).

Czwarty panel dotyczył będzie polityki państwa i systemowych instrumentów wspierania dzietności. W jego trakcie wystąpią Michał Kot (Fundacja Instytut Pokolenia), Rafał Dorosiński (członek zarządu Instytutu Ordo Iuris), dr Paula Szydłowska (adiunkt na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie), Mateusz Łakomy (ekspert ds. demografii, autor książki „Demografia jest przyszłością”), Dorota Bojemska (Fundacja Instytut Pokolenia, członek Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP), Barbara Socha (Przewodnicząca Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP). Zwieńczeniem panelu, jak i całej konferencji będzie moderowana przez Adama Wyszyńskiego (PKB24.pl) debata polityków, podczas której głos zabiorą Wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy), poseł Przemysław Wipler (Nowa Nadzieja), minister Karol Rabenda (Kancelaria Prezydenta RP), poseł Marcin Ociepa (OdNowa RP), poseł Bartłomiej Wróblewski (Prawo i Sprawiedliwość).

Partnerami konferencji „Polityka Demograficzna Dziś i Jutro” są Instytut Casimirus, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz Ideapolis.