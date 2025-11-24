Alarmujące dane na temat dzietności w Polsce. Demograficzna katastrofa?

Współczynnik dzietności to przeciętna liczba dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku. Zgodnie z danymi GUS, współczynnik dzietności w Polsce w 2024 roku wyniósł 1,099.

Wskaźnik dzietności pozwala ocenić, czy następuje prosta zastępowalność pokoleń. Za taki poziom uznaje się około 2,1 dziecka na kobietę. Przy poziomie dzietności około 2,1 liczba ludności w długim okresie powinna pozostawać stabilna (nie uwzględniając migracji). Współczynnik poniżej tego poziomu oznacza, że populacja będzie się stopniowo zmniejszać i starzeć.

Ujemny przyrost naturalny w Polsce

Ponadto z danych GUS wynika, że Polska ma ujemny przyrost naturalny. Wynosi on -4,17.

W 2024 roku – zgodnie z tym, co przekazał GUS – odnotowano 6,7 urodzeń żywych na populację tysiąca osób i 10,88 zgonów na populację tysiąca osób.

Średnia życia kobiet w 2024 roku wyniosła 82,26 lat, a mężczyzn – 74,93 lata.

Przyczyną większości zgonów w 2024 roku – według GUS – były choroby układu krążenia, a na drugim miejscu nowotwory i tzw. pozostałe przyczyny zgonu.

Polska jest pod względem ludności piątym krajem w UE. Ludność Polski stanowi 8,1 proc. ludności Wspólnoty.. Na pierwszym miejscu są Niemcy (18,6 proc.), na kolejnych: Francja (15,2 proc.), Włochy (13,1 proc.), Hiszpania (10,9 proc.).

