Terlecki o koledze z partii: Był słabym ministrem

Stany Zjednoczone przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę szeroko zakrojoną operację wojskową na terytorium Wenezueli. Prezydent tego kraju Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali pojmani przez amerykańskie siły specjalne w Caracas i przewiezieni samolotem do USA.

Maduro przebywa w areszcie w Nowym Jorku. Obalony przywódca Wenezueli stanął w poniedziałek przed amerykańskim sądem federalnym. Usłyszał cztery zarzuty: uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej, sprowadzania kokainy do Stanów Zjednoczonych oraz dwa zarzuty związane z posiadaniem zabronionej broni. Maduro oświadczył, że jest niewinny. Te same zarzuty usłyszała jego żona. Ona również oznajmiła, że jest "kompletnie niewinna".

W PiS zawrzało. "Łatka oszołomów"

Część polityków i komentatorów związanych z PiS-em zaczęła zestawiać casus prezydenta Wenezueli z sytuacją polskiego premiera. "Zobacz @donaldtusk, jak kończą dyktatorzy" – napisał na platformie X były szef MSWiA, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński.

Jak relacjonowała Wirtualna Polska, tego typu wypowiedzi nie przypadły do gustu niektórych politykom PiS. – To nam przypina łatkę oszołomów – stwierdził w rozmowie z portalem jeden z posłów tej partii. Inny nie krył złości, wskazując, że ugrupowanie znów musi się tłumaczyć "z jakichś idiotycznych wpisów". – Wybory w demokratycznym kraju wygrywa się uczciwie, zgodnie z zasadami, co pokazały wybory prezydenckie, mimo że jedna ze stron próbowała to podważyć. Tusk jest skrajnie szkodliwym politykiem, ale nie jest dyktatorem. Kamiński czy Sakiewicz szkodzą – ocenił.

Przypomnijmy, że redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz opublikował w mediach społecznościowych wpis o treści: "Assad, Maduro… Tusk?".

Terlecki o Kamińskim: Był słabym ministrem

– Mariusz Kamiński przesadził? – zapytała Ryszarda Terleckiego reporterka TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz. – A to już nie pamiętam. Kamińskiego jakoś mało uważnie czytam – odparł poseł PiS.

– Jak to mało? Przecież to wiceprezes jeszcze do niedawna. (...) Takie są fakty. Trząsł partią przez jakiś czas – stwierdziła dziennikarka. – Nie partią, tylko ministerstwem. Mam swoje zdanie na temat jego działalności. Bardzo go lubię, ale był słabym ministrem – ocenił Terlecki.

Zdaniem polityka, wpis Kamińskiego odnośnie Maduro i Tuska to "taki żart". – Niektórzy żart biorą za poważną wypowiedź – skwitował.

