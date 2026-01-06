Michalik: USA powinny być wykluczone z NATO

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę (3 stycznia) pojmani przez amerykańskie siły w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. Maduro przebywa w areszcie w Nowym Jorku. Obalony przywódca Wenezueli stanął w poniedziałek przed amerykańskim sądem federalnym. Usłyszał cztery zarzuty: uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej, sprowadzania kokainy do Stanów Zjednoczonych oraz dwa zarzuty związane z posiadaniem zabronionej broni. Maduro oświadczył, że jest niewinny.

Te same zarzuty usłyszała żona przywódcy Wenezueli. Ona również oznajmiła, że jest "kompletnie niewinna".

NATO bez USA, lecz z Chinami? Eliza Michalik znowu szokuje

– Mam jedno pytanie w związku z napaścią Trumpa na Wenezuelę. Dlaczego to co stało się w Wenezueli nie mogło spotkać Putina? Dlaczego nie można było przeprowadzić takiej akcji? Dlaczego nie mogły zrobić tego Stany Zjednoczone z NATO albo NATO bez Stanów Zjednoczonych, skoro to jest możliwe? – zastanawiała się Eliza Michalik w swoim najnowszym wideokomentarzu na platformie YouTube.

Publicystka stwierdziła, że Trump "wszedł w sojusz" z Putinem i "pomógł mu zalegalizować przemoc". – I teraz już nikt nie może czuć się bezpiecznie – oceniła.

– Uważam, że USA powinny być wykluczone z NATO. Wszystkie kraje NATO i Unii Europejskiej powinny sięgnąć do portfeli, które są grube, i zacząć finansować NATO bez USA. Wiem, radykalne, ale być może powinniśmy zrobić wszystko, żeby wciągnąć Chiny do sojuszu. Albo Finlandia, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Polska i trzymać się razem. Nie jestem strategiem wojskowym. Myślę, że są mądrzejsi ludzie ode mnie, którzy naprawdę potrafią wymyślić sojusze, które nie będą sojuszem z USA – powiedziała Michalik.

– W tej chwili bycie USA w NATO i dawanie im dostępu do informacji wojskowych to jest ściąganie na siebie kłopotów, bo oni być może przekazują te informacje Rosji. Uważam, że jest takie ryzyko – dodała.

