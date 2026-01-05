Ambasador Rose o akcji w Wenezueli: USA nie złamały żadnego prawa

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę (3 stycznia) pojmani przez siły amerykańskie w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. Maduro przebywa w areszcie w Nowym Jorku. Obalony przywódca Wenezueli stanął w poniedziałek przed sądem federalnym w Nowym Jorku. Usłyszał cztery zarzuty: uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej, sprowadzania kokainy do Stanów Zjednoczonych i dwa zarzuty związane z posiadaniem zabronione broni. Maduro powiedział, że jest niewinny. Sędzia Alvin Hellerstein przedstawił też te same zarzuty jego żonie przywódcy Wenezueli, Cilii Flores. Ona również powiedziała, że jest "kompletnie niewinna".

O sytuacji dyskutowali w Kanale Zero ambasador USA w Polsce Tom Rose i były premier Mateusz Morawiecki. – To, co wydarzyło się w Wenezueli, było do przewidzenia. Prezydent Trump dotrzymuje słowa. Jeżeli coś mówi, potem działa w ten sposób. Sytuacja nabrzmiewała od miesięcy. Operacja polegała na wyegzekwowaniu prawa. Udało nam się wydobyć z Wenezueli handlarza, narkotyków, który jest oskarżony w USA. Operację przeprowadzono w sposób ekspercki. Wenezuela ma teraz szansę, jeżeli zadziała mądrze, przywrócić to, co kiedyś pozwalało jej być najlepiej prosperującym krajem w Ameryce Płd. – przekonywał amerykański dyplomata.

– To zostało zawarte w amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Ten dokument jest jak zegar. Mówi, jaki jest czas, jakie są amerykańskie interesy w danym momencie, jakie są nasze limity, na czym musimy się skupić – wskazał.

Rose: Polska może czuć się bezpieczniejsza

Rose przekonuje, że akcja USA wymierzona w Maduro przełoży się na poprawę bezpieczeństwa także Polski. – Wenezuela to rynek importowy nr 1 dla Chin poza Iranem. W tej chwili Chiny wspierają Rosję, prowadzenie wojny hybrydowej, działania sabotażowe. To, co osłabia Chiny, wzmacnia Polskę. To sytuacja win-win dla nas wszystkich. Prawie 10 mln osób wyjechało z Wenezueli. Bezpieczeństwo Ameryki działa na korzyć Polski – mówił.

Ambasador poproszony o odniesienie się do oskarżeń o to, że USA swoim działaniem złamały prawo międzynarodowe, zdecydowanie zaprzeczył. – Jakie prawo zostało złamane? Ten człowiek, Nicola Maduro, jest oskarżony w USA. To, co zrobił prezydent Donald Trump, to po prostu wykonanie listu gończego wystawionego za Maduro. Amerykańskie media cierpią na schizofrenię. Z jednej strony potępiają prezydenta za aresztowanie Maduro, a z drugiej narzekają, że nie aresztowaliśmy większej liczby ludzi. Nie wiem, czy będą teraz prosić, żebyśmy przywrócili Maduro do władzy? Wiele amerykańskich mediów chce przedstawić Donalda Trumpa w złym świetle, ale ludzie to widzą. Prezydent to człowiek, który robi to, co zapowiada – powtórzył Tom Rose.

