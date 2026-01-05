Morawiecki: UE musi dziś wymyślić się na nowo

Kanał Zero zorganizował debatę byłego premiera Mateusza Morawieckiego z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose'm. Wśród tematów debatów działania USA w Wenezueli, wojna na Ukrainie, ale także kondycja UE i przyszłość relacji Brukseli z Waszyngtonem.

Morawiecki podkreślił, że "europejski model ekonomiczny utknął w martwym punkcie". – Tanie zasoby z Rosji już nie istnieją. Również produkty z wysoką marżą nie są już sprzedawane do Chin, tylko do Europy. Bezpieczeństwo prawie za darmo z USA, już go nie ma. Tania siła robocza z Europy Środkowej się skończyła. To oznacza, że UE musi wymyślić się na nowo. W moim raporcie proponuję "ekonomiczne NATO" – wskazał, odnosząc się do swojego raportu, opublikowanego na stronie Prawa i Sprawiedliwości dlapolski.pis.org.pl.

Plan Morawieckiego na odnowę UE

– W przypadku UE proponuję, żeby Unia wróciła do poziomu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Odłóżmy projekty ideologiczne na bok. Te dotyczące nielegalnej migracji, odłóżmy Zielony Ład, ideologię woke. Wróćmy do momentu w historii, gdy UE odnosiła sukcesy, integrując swoje rynki ekonomiczne. (...) UE, jeżeli chce przetrwać, musi być bardziej skupiona na bezpieczeństwie. Po drugie, musi wrócić do EWG i musi być to Unia strategicznych partnerstw, strategicznych sojuszy. Mam na myśli np. Międzymorze – wskazał Mateusz Morawiecki. – Jeżeli ktoś chce dalej eksperymentować z Zielonym Ładem, niech to robi, ale bez nas. To moja propozycja dla UE. Niezwykle ważne, aby liderzy to zrozumieli – dodał były premier.

Ambasador USA stwierdził, że nie "mógłby wytłumaczyć tego lepiej". – Ustanowienie UE to jedno z najdonioślejszych dokonań w historii dyplomacji, ale powiedzmy szczerze, poza Polską, członkowie UE są w stagnacji. Prawie nie ma innowacyjności. Europa jest na rozdrożu. Musi iść albo śladem Polski, albo będzie się zmniejszać – ocenił dyplomata.

– Kiedy spojrzymy na Strategię Bezpieczeństwa USA, wielu liderów europejskich nie dostrzegło ważnego punktu. (...) Nie staramy się zaszkodzić Europie, ale ją ocalić. Cywilizacja amerykańska to dziecko Europy. Jeżeli Europa nie zrozumie, że wiele jej przepisów, regulacji szkodzi dynamice, nie będzie w stanie się obronić. To byłaby ogromna tragedia, także dla USA – podkreślił Tom Rose.

