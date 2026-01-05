Ambasador USA zachwycony planem Morawieckiego. "Wyjątkowe pomysły"

Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że "Unia Europejska znalazła się na niebezpiecznym zakręcie", a "odpowiedzią na nowe wyzwania jest Gospodarcze NATO i Europa Strategicznych Partnerstw". Polityk przygotował specjalny raport, w którym prezentuje pomysły na to, jak odpowiedzieć na wyzwania. Dokument można znaleźć na stronie Prawa i Sprawiedliwości dlapolski.pis.org.pl.

W obszernym wpisie opublikowanym na Facebooku Morawiecki diagnozuje współczesne problemy. "Świat, jaki znamy, stoi u progu fundamentalnych zmian. Epoka dziejów, którą symbolicznie zapoczątkował upadek komunizmu w 1989 roku, definitywnie się kończy. Czas jednobiegunowej dominacji Stanów Zjednoczonych i Pax Americana można uznać za miniony. USA i Chiny walczą o dominację, a Europa na własne życzenie – została w tym wyścigu w tyle. Świat się przebudowuje – gospodarczo, technologicznie i geopolitycznie, a Unia Europejska zamiast odpowiadać na te wyzwania, coraz częściej ucieka w ideologię, centralizację i biurokrację" – zauważa.

W efekcie, jak pisze polityk PiS, następuje "spadek konkurencyjności, deindustrializacja, uzależnienie od Chin i rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa". "Dlatego potrzebujemy nowego modelu rozwoju Europy – opartego na realizmie, interesach narodowych i strategicznych sojuszach, a nie na dogmatach" – podkreśla Morawiecki.

UE przegrywa z Chinami

"Unia traci bezpieczeństwo, wierząc zbyt długo, że zapewni je ktoś inny. Wierząc, że wojna w Europie jest już niemożliwa. Wierząc, że pokój to coś danego już na zawsze. Wierząc naiwnie – w bezpieczeństwo bez odstraszania. Tracimy spójność społeczną, nie strzegąc skutecznie naszych granic i nie odpowiadając wystarczająco szybko na skutki masowej imigracji i zmiany społeczno-kulturowe, jakie ze sobą niesie. Tracimy znaczenie globalne, podczas gdy Chiny budują swoją potęgę używając kapitału i technologii pochodzących również z Europy, a Rosja próbuje się rozpychać na światowej scenie używając innych, brutalnych i nieakceptowalnych w świecie wartości Zachodu metod. Unia Europejska zamiast skupić się na gospodarce, innowacjach i bezpieczeństwie, coraz częściej wybiera centralizację i regulacyjny przymus ignorując fakt, że poszczególne państwa nie mają ani tych samych interesów, ani historii czy doświadczeń, potrzeb ani wyzwań" – alarmuje

"Dlatego mój najnowszy raport poświęcam kwestii gruntownej reformy Unii Europejskiej oraz odbudowie strategicznych relacji transatlantyckich. Najważniejsze obszary, które wymagają natychmiastowej zmiany" – podkreśla były premier.

Bezpieczeństwo jako priorytet

Mateusz Morawiecki postuluje: "W obecnych realiach priorytetem musi być bezpieczeństwo, konkurencyjna gospodarka i innowacje. Ideologiczna polityka klimatyczna w obecnym kształcie prowadzi do ubożenia obywateli i ucieczki przemysłu poza UE". "Europa Strategicznych Partnerstw: Unia wielu dróg Jednolity rynek – tak. Przymus ideologiczny – nie. Państwa UE muszą mieć prawo wyboru własnej ścieżki rozwoju: ⁠w energetyce, w polityce klimatycznej, ⁠w migracji,⁠w walucie" – przekonuje.

Wiceprezes PiS podkreśla potrzebę odejścia od założeń Zielonego Ładu. "Europa nie może finansować chińskiej dominacji w 'zielonych technologiach' likwidując własne miejsca pracy. Potrzebna jest racjonalna transformacja, a nie zielona ideologia" – pisze.

"Jeśli chcemy, by Zachód utrzymał tempo w globalnej rywalizacji, musimy: ⁠wzmocnić relacje transatlantyckie, połączyć bezpieczeństwo z gospodarką, stworzyć blok wolnego handlu i technologii państw NATO i sojuszników. To największa realna przeciwwaga dla Chin i państw Globalnego Południa" – przekonuje.

"Propozycja Europy Strategicznych Partnerstw i Gospodarczego NATO to powrót do modelu Europy jako wspólnoty swobód, a nie przymusu. Do Europy opartej na wolności wyboru, prymacie suwerennych państw narodowych i uczciwym rachunku ekonomicznym, a nie na biurokratycznej iluzji jednego modelu dla wszystkich. To projekt budowy Europy konkurencyjnej globalnie i bezpiecznej militarnie" – konkluduje polityk.

Plan Mateusza Morawieckiego został doceniony przez ambasadora USA w Polsce. "Wyjątkowe pomysły Mateusza Morawieckiego, które mogą pomóc uratować Europę!!! Odpowiedzi na problemy Europy można znaleźć właśnie tutaj, w Polsce!!" – napisał Tome Rose.





