"Europa stoi nad przepaścią". Były premier alarmuje: Widać to wyraźniej niż kiedykolwiek

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w poniedziałek w mediach społecznościowych nagranie, w którym ostrzegł przed zmieniającą się sytuacją geopolityczną. Obecnie, jak podkreślił, świat się zmienia. "Chiny, USA i Rosja walczą o dominację" – wskazał.

"Jak wygrać globalny wyścig? Potrzebujemy wizji! Oto mój plan na przyszłość" – napisał polityk.

Mateusz Morawiecki: Europa stoi nad przepaścią

– Europa stoi nad przepaścią, przez lata wierzyliśmy, że pokój jest wieczny, a dobrobyt gwarantowany. Ale świat się zmienił i dziś widać to wyraźniej niż kiedykolwiek – słyszymy w krótkim filmie opublikowanym przez byłego premiera na platformie X.

Dalej narrator wskazuje, że Unia Europejska traci konkurencyjność – energia jest trzy razy droższa niż w Stanach Zjednoczonych. – Przemysł wycofuje się do Azji, zależność od chińskich surowców, technologii i produkcji, a do tego polityka klimatyczna, która dławi własną gospodarkę – wymienia.

Były premier przedstawia swoją wizję. "Potrzebujemy gospodarczego NATO"

W klipie pojawia się teza, że w obliczu takiej sytuacji potrzebne są nowa siła i nowy fundament. Odpowiedzią na to, jak słyszymy, jest gospodarcze NATO – "sojusz, w którym Europa i USA wspólnie bronią nie tylko swoich granic, ale też swoich miejsc pracy, swoich technologii, swojej gospodarki".

– Sojuszu, który chroni przed chińskim dumpingiem, przed szantażem surowcowym. Sojuszu, który łączy potęgę militarną NATO z realną współpracą gospodarczą, wolnym handlem, wspólnymi inwestycjami, bezpiecznym łańcuchem dostaw, energetyką, półprzewodnikami i technologią – tłumaczy narrator.

Kończąc, podkreśla że tylko razem możemy wygrać wyścig o przyszłość.

