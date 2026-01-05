Rośnie bilans ofiar ataku USA na Wenezuelę. Nowe informacje z Kuby

Reuters podaje, że oświadczenie kubańskiego rządu zawiera niewiele szczegółów. Stwierdzono w nim, że wszyscy zabici byli członkami kubańskich sił zbrojnych i agencji wywiadowczych.

"Wierni swoim obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i obrony, nasi rodacy wypełnili swoją powinność z godnością i bohaterstwem i polegli w bezpośredniej walce z napastnikami po zaciętym oporze lub w wyniku bombardowań" – napisano.

Nie jest jasne, ilu Kubańczyków ochraniało wenezuelskiego prezydenta w jego posiadłości, a ilu mogło zginąć gdzie indziej. Władze w Hawanie poinformowały, że poniedziałek i wtorek (5-6 stycznia) będą dniami żałoby dla upamiętnienia zabitych.

Atak USA na Wenezuelę. Bilans zabitych przekroczył 70

Oprócz 32 Kubańczyków podczas ataku USA miało zginąć 40 obywateli Wenezueli, w tym cywile – podał "New York Times", powołując się na wysokiego rangą urzędnika wenezuelskiego.

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę (3 stycznia) pojmani przez siły amerykańskie w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. Maduro przebywa w areszcie w Nowym Jorku, oczekując na poniedziałkową rozprawę sądową w sprawie zarzutów o handel narkotykami i terroryzm.

Trump: Rodriguez spotka los gorszy niż Maduro, jeśli nie zrobi tego, co słuszne

Wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą do czasu politycznej transformacji. Zagroził tymczasowej prezydent kraju Delcy Rodriguez, że "zapłaci wyższą cenę" niż Maduro, jeśli "nie zrobi tego, co słuszne". Chodzi m.in. o umożliwienie amerykańskim firmom dostępu do złóż ropy naftowej.

W operacji pojmania wenezuelskiego przywódcy "Absolute Resolve" wzięło udział ponad 150 samolotów, w tym myśliwce i bombowce oraz drony. Misja rozpoczęła się od cyberataku na Wenezuelę, który zakłócił dostawy prądu do Caracas, umożliwiając Amerykanom niezauważone zbliżenie się do miasta. Maduro i jego żona zostali zatrzymani przez jednostkę sił specjalnych USA, Delta.

