Pierwszy taki atak. Izrael rozpoczął operację lądową

O rozpoczęciu operacji lądowej Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Izrael rozpoczął operację lądową w Libanie

"Żołnierze IDF rozpoczęli ograniczone i ukierunkowane operacje lądowe przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu w południowym Libanie, mające na celu wzmocnienie wysuniętej linii obrony" – poinformowano na oficjalnym profilu IDF na platformie X.

Siły Izraela podkreśliły, że działania te stanowią część szerszych wysiłków obronnych zmierzających do ustanowienia i wzmocnienia wysuniętej linii obrony, obejmujących likwidację infrastruktury terrorystycznej oraz eliminację terrorystów działających na tym obszarze, co – jak wskazano – "ma zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela".

Z ustaleń serwisu Times of Israel wynika, że rozpoczęta przez Izrael operacja w Libanie została poprzedzona rajdami na wschodni sektor południowej części tego kraju. W ich czasie żołnierze natknęli na kilku bojowników Hezbollahu i ich zlikwidowali.

Przypomnijmy, że Liban został wciągnięty w wojnę USA i Izraela z Iranem po tym, jak wspierany przez Teheran Hezbollah wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela. Ten odpowiedział atakami w południowym i wschodnim Libanie oraz w pobliżu Bejrutu.

Izraelskie ataki na Liban

W nocy z czwartku na piątek siły Izraela przeprowadziły uderzenie na ten kraj. IFD podkreśliły wówczas w oświadczeniu, że były to uderzenia w "centra dowodzenia Hezbollahu w Bejrucie i południowym Libanie, które były wykorzystywane do przeprowadzania ataków terrorystycznych na ludność cywilną Izraela". "Przed atakami podjęto środki mające na celu złagodzenie szkód poniesionych przez ludność cywilną" – stwierdziła strona izraelska.

Wcześniej, w poprzednią niedzielę, izraelski pocisk uderzył w hotel Ramada w centrum Bejrutu. Cztery osoby zginęły, a 10 zostało rannych.

