Prof. Michta ostrzega: Wiara europejskich przywódców jest bezpodstawna

Ceniony amerykański politolog polskiego pochodzenia, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego oraz NATO gościł na kanale YouTube Igora Jankego. Tematem rozmowy były m.in. stosunki transatlantyckie w kontekście ważnych wystąpień na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Merz chce przywództwa Niemiec w Europie

Michta ocenił, że koncyliacyjne przemówienie sekretarza stanu USA Marco Rubio z pewnością było uzgodnione z prezydentem Trumpem. Jego zdaniem Rubio dobrze rozumie sojusze są źródłem siły dla Ameryki, stąd Waszyngtonowi zależy na silnej Europie. – Uważam, że jest próba załagodzenia relacji z Europejczykami – ocenił, zaznaczając, że zawsze należy mieć na uwadze pewną nieprzewidywalność Donalda Trumpa.

Politolog zwrócił też uwagę na wystąpienie kanclerza Friedricha Merza, który niemal wprost wezwał do przywództwa Niemiec w Europie. – Wydaje mi się, że ta Konferencja może być przełomowa zarówno o przekaz USA, jak i strony europejskiej. Czy Europejczycy przestaną kupować duże ilości broni amerykańskiej? Czy integracja, jeśli chodzi o sensory i systemy satelitarne zacznie się rozchodzić? – ostrzegł.

Bezpieczeństwo – Musi być także USA

Michta przewiduje, że nadal będzie dochodziło do spięć między administracją Trumpa a przywódcami europejskimi. – Ale jedna rzecz jest ważna. Jest kohezja w tym, co stara się robić administracja USA. W Europie się to nie podoba, ponieważ dla tej administracji Europa nie jest traktowana jako priorytet. Są stawiane wymagania, jest oferta współpracy, ale nie na zasadzie elementów, do których się przyzwyczailiśmy. Jak Europa na to odpowie, będzie naprawdę krytyczne – powiedział profesor.

– Słucham tego, co mówi Vance, co mówią inni ludzie, np. Boris Pistorius na tej konferencji. Uważam, że zaczyna się tworzyć kohorta przywódców europejskich, którzy uważają, że oni powinni wejść w jakieś relacje z Chińczykami, przystosować się do – nazwijmy to – postamerykańskiego świata, w którym chcą się ustawić w sposób moim zdaniem naiwny – ocenił. – Wiara w to, że Europa bez Stanów Zjednoczonych jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo, jest w mojej ocenie bezpodstawna – powiedział.

Prof. Michta. Potrzebna co najmniej dekada. Chodzi m.in. o gospodarkę i sprzęt

Michta po raz kolejny tłumaczył, że chodzi o szereg elementów, jak m.in. podejście europejskich elit do tutejszej gospodarki oraz zbyt mała produkcja sprzętu wojskowego. Jego zdaniem potrzebna jest co najmniej dekada. W tym kontekście zwrócił uwagę, że elity Niemiec chcą przewodzić Europie, lecz – pomijając już kwestię, że niekoniecznie muszą pragnąć tego inne państwa – w istocie nie są na tyle silne.

Michta i Janke zgodzili się, że naiwna jest zarówno wiara niektórych przywódców europejskich w korzystną dla Europy ścisłą współpracę z Chinami, jak i podejście administracji Trumpa do władz Federacji Rosyjskiej.

