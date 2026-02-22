Zamieszanie na lotniskach w Moskwie. Ukraina zaatakowała stolicę Rosji?

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że zniszczono 10 dronów lecących w kierunku stolicy Rosji.

Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ciągu dwóch godzin systemy obrony powietrznej zestrzeliły 71 ukraińskich dronów nad obwodami Rosji, w tym 15 nad obwodem moskiewskim, w tym 11 bezzałogowych statków powietrznych lecących w kierunku Moskwy.

Na moskiewskich lotniskach Domodiedowo, Wnukowo, Szeremietiewo i Żukowski wprowadzono ograniczenia lotów. Później ograniczenia te zostały zniesione.

Z kolei Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę rano, że „trwa usuwanie skutków nocnego rosyjskiego ostrzału”.

Nocny atak Rosji na Ukrainę

„Na Ukrainę wystrzelono niemal 300 dronów uderzeniowych, w większości typu Shahed, oraz 50 rakiet różnych typów, z czego znaczną część stanowiły pociski balistyczne. Ataki objęły Kijów i obwód kijowski, a także obwody: dniepropietrowski, kirowohradzki, mikołajowski, odeski, połtawski i sumski” – napisał komunikatorze Telegram.

Prezydent Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 1300 dronów uderzeniowych, 1400 kierowanych bomb lotniczych oraz 96 rakiet różnych typów, w tym dziesiątki pocisków balistycznych.

„Moskwa nadal wkłąda więcej wysiłku w ataki niż w dyplomację. (...) Dlatego musimy wzmacniać naszą obronę powietrzną. Potrzebne są systemy skutecznie działające przeciwko pociskom balistycznym. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy pomagają nam w zakupie rakiet obrony powietrznej w ramach PURL oraz przez własne dostawy” – wskazał Wołodymr Zełenski.

