Polska historia jako wampir
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Polska historia jako wampir

Dodano: 
Piotr Zychowicz i prof. Andrzej Nowak
Piotr Zychowicz i prof. Andrzej Nowak Źródło: PAP / Jakub Kaczmarczyk/Albert Zawada
Łatwość, z jaką rzucona przez znanego historyka, cokolwiek na boku, negatywna opinia o zajmującym się historią dziennikarzu rozpaliła nagle emocje i sprowokowała – niestety, nie tyle spór, ile internetową młóckę – pokazuje, że z naszymi zakłamanymi, ucukrowanymi i zmitologizowanymi dziejami jest podobnie.

Negatywna opinia prof. Andrzeja Nowaka o twórczości Piotra Zychowicza wywołała nieoczekiwaną burzę w „prawicowym Internecie” i odnotowana została w ten czy inny sposób przez prawie wszystkie media i influencerów naszej strony politycznego sporu. Wydaje się to zaskakujące. Co prawda, potępienie profesora historii dla autora licznych popularyzujących ją publikacji ujęte zostało w słowach, jak na profesorskie standardy, niezwykle ostrych. Ale cóż takiego się stało, że akurat teraz? Nie pojawiły się przecież nowe ustalenia, nie odkryto nieznanych dotąd świadectw czy źródeł dotyczących epoki. Po prostu podczas długiego wywiadu w Kanale Zero, gdzie gości Andrzej Nowak regularnie, zapytano profesora, co sądzi o twórczości Piotra Zychowicza, a ten odpowiedział, że – w skrócie – sądzi bardzo źle. I to wystarczyło, by spór, do którego doszło po wydaniu ponad 10 lat temu książki „Pakt Ribbentrop-Beck”, i – wydawało się – dawno się już wypalił, wybuchł z nową siłą. Niestety, nie jako starcie racji, a wyłącznie nowa fala obelg i złych emocji.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także