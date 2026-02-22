Rozstanie z Europą
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Rozstanie z Europą

Flagi Rosji oraz UE
Rosyjski establishment polityczny postawił na eurazjanizm. Koncepcja ta w dzisiejszej wersji stanowi wyraz wrogości Rosji do Zachodu. Ale biorąc pod uwagę to, czym była pierwotnie, nie jest ona bezwarunkowo antyzachodnia.

Politolog Siergiej Karaganow należy do czołowych antyzachodnich „jastrzębi” rosyjskiego życia publicznego. Niedawno udzielił on wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi. Dużą część tego, co w tej rozmowie powiedział, należy interpretować w kategoriach charakterystycznej dla propagandy Kremla, buńczucznej retoryki wojennej. Chodzi zwłaszcza o straszenie Europejczyków gotowością użycia przez Federację Rosyjską broni jądrowej, m.in. w kierunku Poznania (skądinąd owe pogróżki to stały element w repertuarze Karaganowa).

Z przekazu werbalnego, który płynął z ust Rosjanina, wyzierała pewność siebie. To, czy jednak była ona autentyczna czy też stanowiła maskę mającą zasłonić coś zgoła przeciwnego, chyba dającego o sobie znać w mowie ciała politologa, pozostaje sprawą otwartą.

Ale w wywiadzie Carlsona z Karaganowem warto zwrócić uwagę na co innego. Chodzi o ten wątek rozmowy, który można potraktować jako ilustrację istotnej zmiany, która zaszła w myśleniu rosyjskich elit politycznych o globalnej architekturze.

