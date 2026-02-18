Cejrowski: Rubio w Monachium pokazał plan. Lisicki: Wolałem twarde słowa Vance'a

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa dobiegła końca. Ze strony USA padła deklaracja o dalszym wzmacnianiu NATO. Przemówienie wygłosił sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Polityk zaznaczył, że relacje USA i Europy opierają się na znacznie głębszych fundamentach niż tylko współpraca militarna i gospodarcza. Jednym z kluczowych przekazów wystąpienia była teza, że USA potrzebują silnej, a nie słabej Europy. Rubio wskazał, że słabi sojusznicy osłabiają także Stany Zjednoczone, dlatego Waszyngton oczekuje partnerów zdolnych do obrony własnego bezpieczeństwa i współtworzenia siły Zachodu. Podkreślił także, że los Europy ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.