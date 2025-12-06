W nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA po raz kolejny ostrzegają Europę przed masową migracją, cenzurą, niszczeniem własnych gospodarek i odbieraniem państwom członkowskim suwerenności przez Unię Europejską.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA

W piątek (3 grudnia) Biały Dom opublikował nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA, podpisaną w listopadzie przez prezydenta Donalda Trumpa.

Strategia zakłada gruntowną reorganizację polityki Ameryki wobec Europy i wzywa rządy państw europejskich do odzyskania suwerenności narodowej, przywrócenia otwartej debaty, zabezpieczenia swoich granic i ograniczenia zależności od scentralizowanej biurokracji Unii Europejskiej.

W dokumencie Amerykanie zwracają uwagę, że Europa stała się blokiem politycznym przeregulowanym i coraz bardziej cenzurującym, który ponadto utracił "pewność siebie" i stanął w obliczu "wymazania cywilizacyjnego" z powodu lat niekontrolowanej imigracji.

Migracja, cenzura, odbieranie wolności i suwerenności przez Unię Europejską

Strategia pokazuje, że to, co jej krytycy nazywają "ofensywą przeciwko Europie", jest z perspektywy Waszyngtonu wołaniem o konieczną korektą kursu Europy. Według władz USA instytucje unijne same osłabiają gospodarkę, odbierają wolność, integralność granic i stabilność kulturową na kontynencie.

Trump uważa, że Europa jest jednocześnie nadmierne uzależnienia od amerykańskiej potęgi militarnej, a sama przez lata uchylała się od wzięcia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i długoterminowy kierunek rozwoju.

Zgodnie z tekstem strategii, w nowym dokumencie politycznym argumentuje się, że instytucje europejskie "podważają wolność polityczną i suwerenność", że ograniczenia wolności słowa i radykalne regulacje tłumią dyskurs demokratyczny oraz że polityka imigracyjna osłabia spójność społeczną.

Jako dowód na to, że Europa zmierza ku załamaniu demograficznemu i kulturowemu, autorzy raportu podają spadający wskaźnik urodzeń i zanikanie tożsamości narodowych. "Jeśli obecne trendy się utrzymają, za 20 lat lub krócej kontynent będzie nie do poznania" – ostrzegają.

W dokumencie dodano, że "znaczna większość Europejczyków pragnie pokoju, jednak pragnienie to nie przekłada się na politykę, w dużej mierze z powodu podważania przez te rządy procesów demokratycznych".

