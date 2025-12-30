Woda zalewa polskie miasto. Sytuacja jest trudna

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w całym regionie występują bardzo trudne warunki pogodowe. Województwo warmińsko-mazurskie zmaga się ze śnieżycami i silnym wiatrem, w wyniku których aż 120 gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Awarie są usuwane na bieżąco.

Z żywiołem we Fromborku walczą strażacy z Braniewa, a także przedstawiciele służb miejskich. Na Zalewie Wiślanym widać wysokie fale, a woda wchodzi w ląd kanałem Kopernika z powodu północnego wiatr. PAP relacjonuje, że woda ze zbiornika przelewa się też przez nabrzeże portowe w Suchaczu. Jednocześnie administracja wojewody podkreśla, że informacje o zalaniu przepompowni ścieków we wsi Janówek jest fałszywa.

Chociaż na wszystkich drogach w województwie pracują pługi i piaskarki, warunki drogowe są bardzo trudne. Tworzą się zaspy śniegu, a auta mają problem z podjeżdżaniem pod wzniesienia.

Intensywne śnieżyce. Alert pogodowy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem, a nawet możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił najwyższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych dla zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. Alerty trzeciego stopnia dotyczą głównie intensywnych opadów śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do nawet 60 centymetrów. Czerwone alarmy obowiązują do godziny 12:00 w środę 31 grudnia.

W znacznej części woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ogłoszono ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Wiatr może osiągać prędkość nawet 80 km/h, co w połączeniu z mocnymi opadami śniegu może znacząco utrudniać poruszanie się.

