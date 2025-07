Burze, ulewy, wichury, grad. IMGW wydał ostrzeżenia

Alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, śląskim oraz małopolskim.

W powyższych regionach spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty będą obowiązywać od godz. 12:00 lub 14:00 we wtorek do godz. 22:00 lub północy. Z kolei ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami będą w mocy od godz. 17:00 we wtorek do godz. 11:00 w środę.

Ostrzeżenia dla większości kraju

Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

"Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" – zaleca instytut.

IMGW wydał komunikat

"W rozpoczynającym się tygodniu do Polski w dalszym ciągu napływać będzie wilgotna masa powietrza. Niemal codziennie na obszarze całego kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i burz. Pogoda będzie na ogół pochmurna, deszczowa oraz umiarkowanie ciepła" – wskazywał IMGW w prognozie, która pojawiła się w poniedziałek.

"We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10-15 mm, na krańcach południowo-zachodnich do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22-25°C na północy do 28°C na południu; chłodniej nad samym morzem, około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, na ogół zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Idzie załamanie pogody. Czy grozi nam powódź? Wody Polskie wydały komunikat