Idzie załamanie pogody. Czy grozi nam powódź? Wody Polskie wydały komunikat

"Zgodnie z wydanym przez IMGW-PIB komunikatem i ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, w ciągu najbliższych dni w Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu związane z układem niżowym, który znad rejonu Morza Śródziemnego przemieszcza się nad południowo-wschodnią Polskę i może utrzymywać się nad krajem przez kilka dni" – przekazały Wody Polskie.

"Należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód, zwłaszcza w zlewniach górskich, wyżynnych i na terenach zurbanizowanych. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, zwłaszcza w zlewniach górskich i wyżynnych oraz zurbanizowanych. Istnieje możliwość występowania lokalne podtopień i oraz wystąpienia powodzi błyskawicznych" – napisano.

twitter

Sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych. "Stabilna i na bieżąco monitorowana"

Pracownicy Wód Polskich zapewniają, że sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych na dzień 7 lipca 2025 r. jest stabilna i na bieżąco monitorowana. "Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe bądź większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Z uwagi na panującą suszę hydrologiczną w większości kraju większość zbiorników ma zwiększone pojemności powodziowe" – czytamy.

"Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody, są przygotowane do podjęcia pracy w przypadku wystąpienia opadów. Praca zbiorników będzie dostosowywana do aktualnych prognoz hydrologicznych i wydanych ostrzeżeń" – podano.

twitter

Niż genueński znów nad Polską. Czy grozi nam powódź?

Według synoptyków najbardziej zagrożone regiony to mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz dolnośląskie. W tym tygodniu na południu Polski może spaść od 100 do nawet 200 mm deszczu w ciągu kilku dni, co odpowiada średniej dla całego sezonu letniego.

Szczególnie niepokojąca sytuacja może wystąpić w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie we wrześniu ubiegłego roku wystąpiła powódź wywołana przez niż genueński, który właśnie nadciąga nad Polskę.

Czytaj też:

Jak rząd poradził sobie z powodzią? Polacy odpowiedzieli w sondażu